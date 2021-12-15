Тегеран, , 08:08 — REGNUM 14 декабря командующий военно-морским флотом армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил: «Несмотря на все попытки врагов региона подорвать связи между Ираном и Оманом, отношения между двумя странами остаются на пике своей устойчивости». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Советник начальника штаба Омана по операциям и планированию бригадный генерал Абдулазиз Абдулла аль-Мантри встретился и провел переговоры с командующим военно-морским флотом Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Назвав Оман дружественной и братской страной, контр-адмирал Ирани отметил, что пацифизм и дружба являются основными общими чертами между двумя ближневосточными государствами.

В свою очередь, Абдулла аль-Мантри заявил, что обе страны имеют глубокие корни в области религии, культуры, а также географии. Он также выразил надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество с целью поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.

Возглавляя делегацию, Абдулла аль-Мантри находится в Иране для содействия военному региональному и международному сотрудничеству. Среди основных задач визита — борьба с терроризмом и защита Ближнего Востока от вмешательства внерегиональных государств.