Тегеран, , 08:07 — REGNUM 14 декабря глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что Исламская Республика продолжит свою ядерную деятельность с целью применения полученных знаний во всех аспектах общественной жизни, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, окружающей среде и промышленности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ответ на вопрос о текущем ходе сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) иранский представитель заявил, что взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ должно осуществляться в рамках международных конвенций, соглашений о гарантиях и ДНЯО.

«В рамках этих документов мы поддерживаем тесные связи с МАГАТЭ. Кроме того, агентство осуществляет контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с вышеупомянутыми соглашениями», — отметил он.

Эслами также подчеркнул, что предоставляемая западными СМИ фальшивая информация связана в первую очередь с психологической войной и политическим давлением на Иран.

Глава Организации по атомной энергии Ирана решительно заявил, что психологическая война не подорвет мирную ядерную деятельность Ирана.