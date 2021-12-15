Тегеран, , 08:06 — REGNUM 14 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 831, причем 67 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 67 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 831», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2784 новых случая заражения COVID-19, при этом 433 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 980 566 пациентов из общего числа 6 160 303 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3042 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 857 213 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 49 729 644 человека на данный момент сделали повторную прививку.