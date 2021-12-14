Вашингтон, 15 декабря, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Солнечный зонд Parker прошёл через один из слоёв солнечной атмосферы — корону и впервые «коснулся» Солнца. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Parkersolarprobe.jhuapl.edu АМС Parker Solar Probe

Американская автоматическая станция сейчас находится в верхних слоях атмосферы Солнца, где она провела замеры магнитных полей и образцов частиц в солнечной короне.

Заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен назвал успешную космическую миссию аппарата Parker «знаковым моментом для изучения Солнца и поистине замечательным достижением».

NASA рассчитывает, что полученные солнечным зондом данные помогут в изучении причин нагревания солнечной короны и возникновения «солнечного ветра» (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны). Это позволит давать прогнозы по радиационной обстановке для пилотируемых полётов будущих покорителей космоса.

Зонд Parker был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Он защищён оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, она позволяет выдержать нагрев до 1,4 тыс. градусов Цельсия.