Тегеран, 15 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Переговоры в Вене об отмене несправедливых санкций в отношении иранского народа продолжаются. В то же время Иран призывает европейскую тройку проявить серьёзную политическую волю с целью урегулирования возникших разногласий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 декабря.

«Европейская тройка, вместо того чтобы повторять свой сценарий представления Ирана в качестве виновного, должна быть более серьезной и решительной, чтобы объявить Соединенные Штаты главной причиной сложившейся ситуации», — отметил главный представитель Ирана на переговорах в Вене Али Багери Кани в интервью агентству IRNA.

В ответ на совместное заявление, опубликованное тремя европейскими странами, Багери Кани отметил, что некоторые игроки применяют обвинительный подход вместо того, чтобы следовать реальной дипломатии.

«Иран заблаговременно представил свои инициативы о возрождении статей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — подчеркнул высокопоставленный дипломат, сообщив при этом, что со своей стороны Исламская Республика гибкими и конструктивными методами приложила все усилия для «восполнения пробелов».

«Однако европейская тройка в своем заявлении попыталась направить процесс переговоров в русло интересов политики США», — заявил иранский представитель.

Как сообщается, высокопоставленные французские, немецкие и британские дипломаты проигнорировали деструктивную роль США в процессе реализации ядерной сделки июля 2015 года, безосновательно заявив, что Иран является препятствием для продолжения переговоров.