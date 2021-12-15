Париж, , 02:50 — REGNUM Франция намерена поддержать гуманитарные меры по урегулированию военного конфликта в Донбассе перед Новым годом. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Макрон подтвердил, что Франция поддержит меры гуманитарного характера (освобождение пленных, открытие пунктов пропуска, подтверждение режима прекращения огня), которые, как ожидается, будут приняты в связи с новогодними праздниками», — говорится в сообщении.

Макрон также призвал Путина принять аналогичные шаги со стороны России. При этом он подтвердил намерения Парижа помогать в реализации Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил приверженность суверенитету Украины. При этом российский лидер Владимир Путин указал, что Запад продолжает поставлять Киеву оружие, что создает угрозу эскалации в Донбассе.

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