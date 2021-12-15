Тегеран, , 08:01 — REGNUM Посол Ирана в Мексике 14 декабря заявил, что Тегеран и Мехико сотрудничают в целях расширения прав и возможностей людей с низкими доходами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пятом специализированном совещании министерств труда двух стран и Национального совета по оценке политики социального развития (CONEVAL), Алиреза Казили заявил, что обмен опытом между двумя соответствующими министерствами поможет реализовать их планы по решению актуальных социальных проблем.

Советник по международным делам министерства труда Ирана Али Фарнуш дал положительную оценку таким встречам и выразил надежду, что сотрудничество между Ираном и Мексикой по расширению социальных и торговых связей в дальнейшем продолжит расширяться.

Ахад Ростами, другой высокопоставленный представитель министерства труда Ирана, отметил, что в 2015 году департамент социального обеспечения Исламской Республики подписал меморандум о взаимопонимании с CONEVAL по индексу многомерной бедности (MPI), что способствовало значительному укреплению сотрудничества в деле по борьбе с чрезвычайной бедностью в обеих странах.