Тегеран, , 07:59 — REGNUM Фильм знаменитого иранского режиссера Асгара Фархади под названием «Герой» был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучший сценарий в категории «Иностранный язык». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 декабря.

Ранее на торжественном онлайн-мероприятии Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила о номинациях на 79-ю ежегодную премию «Золотой глобус». В текущем выпуске фильм иранского режиссера Асгара Фархади был торжественно номинирован в качестве лучшего фильма в категории «Иностранный язык».

Герой фильма — мужчина, который оказывается в тюрьме из-за долгов. Однажды он находит на улице сумку с золотыми монетами и даёт объявление о находке. Сюжет принимает неожиданный оборот, когда объявляется хозяин монет.

Позднее «Герою» предстоит также бросить вызов таким мировым произведениям, как «Купе № 6», «Веди мою машину», «Рука Бога» и «Параллельные матери». Победители будут объявлены 9 января 2022 года.