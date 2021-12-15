Тегеран, , 07:57 — REGNUM Эксперт по Западной Азии Хади Сейед Африахи 14 декабря заявил, что Исламская Республика Иран во всеоружии приняла участие в переговорах в австрийской столице, потребовав отмены американских санкций, а также соответствующих гарантий и проверок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече в штабе сухопутных войск северо-восточной армии, Африахи заявил, что Запад должен завоевать доверие Ирана практическими мерами, если он действительно намерен решить вопрос с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Африахи сослался на требование министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахиана о том, чтобы США освободили 10 миллиардов долларов заблокированных иранских активов, задав при этом риторический вопрос: «Осмелится ли американская держава сделать это?«

»Без конкретных практических мер для разрешения кризиса Иран не может продолжать переговоры, особенно когда западные стороны дают пустые обещания и лгут», — заявил Сейед Африахи.

Далее он отметил, что Иран скорее преодолеет сложившуюся ситуацию, присоединившись к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и крупным международным игрокам, включая Китай, Россию и Индию.