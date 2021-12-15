Тегеран, , 07:52 — REGNUM Главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани 14 декабря в своем заявлении подчеркнул тот факт, что некоторые государственные акторы упорствуют в привычке обвинять других вместо применения средств дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Некоторые акторы упорствуют в своей привычке обвинять других вместо реальной дипломатии», — написал Багери Кани в своем твиттере.

«Мы предложили наши идеи на ранней стадии, работали конструктивно и гибко, чтобы восполнить пробелы. Напомним: дипломатия — это улица с двусторонним движением», — отметил он.

Иранский дипломат подчеркнул: «Если есть реальная воля исправить проступок, тогда появится возможность проложить путь к быстрой выгодной сделке».

29 ноября Иран и Группа 4+1 возобновили переговоры в Вене, чтобы приложить усилия для урегулирования существующих разногласий в отношении ядерной сделки и применения санкций США против иранского народа.