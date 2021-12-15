Тегеран, 15 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Руководитель исследований третьей фазы клинических испытаний иранской вакцины PastoCovac 14 декабря заявил, что медицинский препарат PastoCovac Plus был официально разрешен для использования в качестве бустерной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эпидемиолог Эхсан Мостафави рассказал журналистам IRNA, что любой человек, получивший две прививки против COVID-19, независимо от типа первичной вакцины, может повторно сделать третий укол при помощи препарата PastoCovac Plus в качестве бустерной прививки.

Доктор Мостафави отметил, что «ПастоКовак Плюс» разрешен для применения лицам старше 12 лет.

Вакцина прошла успешные клинические испытания для детей от двух до 18 лет на Кубе, в связи с чем теперь ее готовы применять в Исламской Республике. По словам врача, детям младшего возраста (до двух лет) будет разрешено пройти вакцинацию в будущем после получения разрешения от соответствующих органов здравоохранения.