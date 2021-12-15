Тегеран, , 07:49 — REGNUM Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи 14 декабря в заявлении отверг применение силы в киберпространстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахт Раванчи выступил с речью на первой сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) по безопасности и использованию информационных и телекоммуникационных технологий.

Полный текст заявления иранского представителя выглядит следующим образом:

Председатель,

Я поздравляю Вас с вступлением на пост руководителя нашей группы и выражаю признательность секретариату за его поддержку в организации этого совещания. Я присоединяюсь к заявлению Движения неприсоединения.

Мы рады быть свидетелями реализации просьбы покончить с параллелизмом и возглавить процесс ИКТ в рамках РГОС, первого в истории всеобъемлющего, прозрачного и многостороннего межправительственного проекта ООН.

Иран стал жертвой ряда кибератак, включая атаки вредоносного ПО Stuxnet 2010 года на его критически важную инфраструктуру со стороны США и Израиля. С 2010 года эти незаконные действия усилились и продолжаются до сих пор. Мы считаем, что группа находится в наилучшем положении для решения проблемы такого безответственного поведения, чтобы положить конец безрассудным действиям.

Мы по-прежнему привержены нашей позиции по основным проблемам, которые неоднократно высказывались в ходе предыдущего заседания РГОС. Учитывая нынешнее положение дел, Иран подчеркивает следующие важные моменты: уважение суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела государств, подотчетность платформ и транснациональных корпораций, необходимость кодификации и внедрения юридически обязательного документа, а также норм ответственного поведения государств и т.д.

Кроме того, хотя принципы международного права, а также задачи и цели устава ООН применимы к ИКТ в контексте международной безопасности, мы считаем, что существующее международное право не может адекватно отвечать требованиям кибербезопасности, таким как обеспечение безопасного киберпространства.

Поэтому, чтобы заполнить многочисленные правовые пробелы в этой области, нам необходим юридически обязательный документ, в котором права и обязанности всех заинтересованных сторон могут быть определены сбалансированным образом.

Напоминая о наших предыдущих предложениях по созданию подгрупп, как это предусмотрено резолюцией 75/240, мы предлагаем начать обсуждение этого предложения в юридической подгруппе РГОС. Данный шаг, в свою очередь, будет способствовать укреплению доверия.

В контексте указанной резолюции необходимо принять дальнейшие новые правила, нормы и принципы ответственного поведения негосударственных субъектов, включая цифровые платформы.

Учитывая количество нерешенных вопросов и неясностей, связанных с развитием ИКТ в контексте международной безопасности, любая рекомендация относительно такого ориентированного на конкретные действия результата является совершенно преждевременной, и этап реализации должен начинаться только тогда, когда эти проблемы будут решены.

Наконец, с сожалением приходится отметить, что принимающая страна в очередной раз не смогла своевременно выдать визу единственному члену моей делегации из столицы. Это неприемлемо. Мы настоятельно призываем систему ООН и соответствующий секретариат использовать все доступные средства, чтобы призвать принимающую страну добросовестно выполнять Соглашение о штаб-квартире.