Манила, , 02:43 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы в Филиппинском море 15 декабря. Об этом сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

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Эпицентр землетрясения располагался в 166 км к юго-востоку от города Мати (Филиппины), а его очаг залегал на дне 62 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря у берегов Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,7.

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