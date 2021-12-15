Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Сенат Конгресса США 14 декабря одобрил повышение потолка американского государственного долга на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Заседание верхней палаты транслировал телеканал C-SPAN.

Счетчик госдолга США Скриншот страницы i.ytimg.com

Инициативу, которая голосовалась по упрощённой процедуре (требующей для принятия простого большинства голосов), поддержали 50 сенаторов. Против неё выступили 49 законодателей.

Для ожидаемого вскоре одобрения законопроекта в палате представителей у демократов также имеется простое большинство. После принятия Конгрессом документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала Конгресс одобрить законопроект о лимите госдолга до 15 декабря, а двухпартийный аналитический центр предупредил, что у федерального правительства уже к концу декабря могут закончиться средства, что вызовет беспрецедентный дефолт, несущий угрозу не только для США, но и для всей мировой финансовой системы.

Напомним, что к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс долги, накопленные с августа 2019 года. 14 октября Байден утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что позволяло покрывать госрасходы до 3 декабря. В сентябре нижняя палата Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга на срок до 16 декабря 2022 года, но принятие законопроекта Сенатом в предложенном виде оказалось заблокировано из-за противодействия республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 10 декабря подписал законопроект об упрощённой процедуре повышения лимита американского госдолга, ранее одобренный Конгрессом.

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