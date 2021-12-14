Сенат США поддержал увеличение лимита госдолга страны до $31,4 трлн
Вашингтон, 15 декабря, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США 14 декабря одобрил повышение потолка американского государственного долга на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Заседание верхней палаты транслировал телеканал C-SPAN.
Инициативу, которая голосовалась по упрощённой процедуре (требующей для принятия простого большинства голосов), поддержали 50 сенаторов. Против неё выступили 49 законодателей.
Для ожидаемого вскоре одобрения законопроекта в палате представителей у демократов также имеется простое большинство. После принятия Конгрессом документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала Конгресс одобрить законопроект о лимите госдолга до 15 декабря, а двухпартийный аналитический центр предупредил, что у федерального правительства уже к концу декабря могут закончиться средства, что вызовет беспрецедентный дефолт, несущий угрозу не только для США, но и для всей мировой финансовой системы.
Напомним, что к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс долги, накопленные с августа 2019 года. 14 октября Байден утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что позволяло покрывать госрасходы до 3 декабря. В сентябре нижняя палата Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга на срок до 16 декабря 2022 года, но принятие законопроекта Сенатом в предложенном виде оказалось заблокировано из-за противодействия республиканцев.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 10 декабря подписал законопроект об упрощённой процедуре повышения лимита американского госдолга, ранее одобренный Конгрессом.