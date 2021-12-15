Брюссель, , 02:34 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заверили главу Евросовета Шарля Мишеля в приверженности реализации договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 и 26 ноября 2021 года, достигнутых при посредничестве России. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Евросовета по итогам переговоров.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время Ереван и Баку готовы приступить к восстановлению железнодорожных линий с мерами пограничного и таможенного контроля.

Кроме того, Шарль Мишель обсудил с главами Азербайджана и Армении намерение Евросоюза создать платформу для расширения экономического сотрудничества в регионе. Он также призвал Пашиняна и Алиева к скорейшему решению гуманитарных вопросов, включая освобождение всех пленных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча глав Азербайджана и Армении прошла в Бельгии накануне саммита ЕС в Брюсселе, который запланирован на 16 декабря. Главными темами мероприятия станут борьба с коронавирусом и ситуация на энергетических рынках.

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