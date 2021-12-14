Минск, 15 декабря, 2021, 02:30 — ИА Регнум. «За январь — октябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,4%, рентабельность продаж — 8,3%», — сообщил 14 декабря Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

Долги

По данным ведомства, на 1 ноября дебиторская задолженность составила 55,1 млрд белорусских рублей (почти $22 млрд в эквиваленте), в том числе просроченная — 8 млрд бел.руб. (14,5% от общего объема дебиторской задолженности или $3,2 млрд в эквиваленте).

Кредиторская задолженность при этом составила 67 млрд бел. руб, в том числе просроченная — 7,8 млрд бел.руб. (11,6% от общего объёма кредиторской задолженности).

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