Оттава, 15 декабря 2021, 02:25 — REGNUM Мужчина, который 13 декабря угрожал взорвать бомбу в одном из самолетов, вылетавших из международного аэропорта канадского города Китченер (провинция Онтарио), задержан полицией. Об этом 14 декабря передал телеканал CTV.
Взрывное устройство на борту лайнера не нашли. Злоумышленнику предъявили обвинения в угрозе убийством и действиях, нарушивших работу аэропорта. В результате указанного инцидента были отменены и задержаны десятки авиарейсов.
Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря неизвестный сообщил о том, что в прибывшем из Киева в Тбилиси самолете компании «Украинские авиалинии» якобы заложена бомба.
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