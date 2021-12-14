Оттава, 15 декабря, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Мужчина, который 13 декабря угрожал взорвать бомбу в одном из самолетов, вылетавших из международного аэропорта канадского города Китченер (провинция Онтарио), задержан полицией. Об этом 14 декабря передал телеканал CTV.

Цитата из к/ф «Кокаин». Реж. Тед Демме. 2001. США Арест

Взрывное устройство на борту лайнера не нашли. Злоумышленнику предъявили обвинения в угрозе убийством и действиях, нарушивших работу аэропорта. В результате указанного инцидента были отменены и задержаны десятки авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря неизвестный сообщил о том, что в прибывшем из Киева в Тбилиси самолете компании «Украинские авиалинии» якобы заложена бомба.