Минск, 15 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Руководство белорусского НГО «Гражданское согласие» избрано в ходе съезда, состоявшегося 14 декабря в Минске. Участники движения под руководством Артёма Агафонова провели ряд общественных кампаний, в том числе «Признай Крым!».

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

Читайте в развитие сюжета: Белорусский казус Ливадии: чем обернулся «визит Лукашенко в Крым»

«Сегодня мы сделали большое дело — после серии региональных конференций провели съезд «Гражданского согласия», — сообщил Агафонов на своей странице в Facebook. — Я избран председателем, Андрей Иванов и Эльвира Мирсалимова — сопредседателями, принят Устав, избран Центральный Совет из 11 человек, в котором представлен каждый регион».

Читайте новости сюжета: Внутренняя политика Белоруссии

Напомним, в Белоруссии не зарегистрировано ни одной пророссийской политической партии или общественной организации, нет ни одного пророссийского СМИ, ни одного русского учебного заведения. Участники движения «Гражданское согласие» не зарегистрированы министерством юстиции и действуют в формате оргкомитета, который проводит гражданские кампании.

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии