Минск, 15 декабря, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Участников белорусской фэнтези-фолк группы Irdorath, исполнявших музыкальные композиции на минских протестных демонстрациях летом-осенью 2020 года, приговорили к двум годам лишения свободы. Приговор оглашён 14 декабря в суде Советского района Минска.

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Представляющий гособвинение прокурор квалифицировал действия музыкантов на мирных протестных демонстрациях как «организация и подготовка групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления» (ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии) и «обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления» (ч.2 той же статьи УК.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает три года лишения свободы. Председательствующий на процессе судья Александр Якунчихин согласился с аргументацией гособвинения и огласил приговор: вокалисты музыкального коллектива — супруги Владимир Калач и Надежда Калач приговорены к двум годам лишения свободы с направлением в колонию общего режима.

Музыкантов арестовали в августе 2020 года на дне рождения Надежды Калач и до суда содержали в следственном изоляторе. В срок отбытия наказания время содержания под арестом будет зачтено.

Уголовному преследованию подвергли также других участников музыкального коллектива. Один из них успел уехать в Евросоюз, откуда (в отличие от России) обвиняемых по политическим мотивам в Белоруссию не выдают.

Напомним, также сегодня, 14 декабря в Гомельском областном суде оглашён приговор по уголовному делу в отношении незарегистрированного кандидатом в президенты главы избирательного штаба Светланы Тихановской, её мужа — популярного блогера Сергея Тихановского. Шестеро политзаключённых приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 18 лет. максимальный срок получил муж Светланы Тихановской, вынужденной покинуть Белоруссию и объявленной КГБ постсоветской республики «террористской».

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