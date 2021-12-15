Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 02:18 — REGNUM В Ямальском районе ЯНАО шестерым детям-сиротам из числа коренных малочисленных народов Севера передали в безвозмездное пользование оленей и набор для строительства чума. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Александр Борисов. Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896

Перечень передаваемого имущества внушительный: 30 оленей, 40 шестов для чума, один зимний нюк (покрытие для чума) из оленьих шкур, один летний нюк из брезента, одна печь для чума.

Отмечается, что данная мера поддержки введена на Ямале в 2013 году, и за последние три года в Ямальском районе ею воспользовались 20 сирот.

Получить вышеуказанное имущество могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и выпускники детских домов из числа коренных малочисленных народов Севера, достигшие 18 лет и желающие вести традиционный кочевой образ жизни.

«При этом они не теряют своего права на получение специализированного жилья», — подчёркивают в муниципалитете.