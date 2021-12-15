Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Улица у посольства России в Вашингтоне была перекрыта сотрудниками полиции из-за подозрительного пакета. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.

Посольство России в США Asiir

В настоящее время территория возле российского диппредставительства оцеплена, сотрудники правоохранительных органов устанавливают, не представляет ли предмет опасности.

По предварительной информации, подозрительный пакет был брошен через забор посольства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подозрительном свёртке, обнаруженном возле здания посольства Израиля в Вашингтоне.

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