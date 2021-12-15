Москва, , 02:14 — REGNUM Монголия будет сотрудничать с Североатлантическим альянсом (НАТО) исходя из общих ценностей мира, и такое сотрудничество не будет направлено против третьих стран, заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью «Известиям».

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг Mid.ru

"Наше сотрудничество с НАТО основано на общих ценностях мира — демократии, верховенстве закона и прав человека, безопасности, и это полностью соответствует целям нашей многосторонней политики, которую мы проводим согласно концепции о внешней политике Монголии. Другими словами, хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства», — сказала она.

Батмунхийн Батцэцэг отметила также, что сотрудничество Монголии с западным военно-политическим блоком началось в 2012 году, когда была принята индивидуальная программа партнёрства. В то время, по её словам, Россия тоже проводила совместные мероприятия с НАТО, например, совместные учения по борьбе с терроризмом.

Ранее в МИД России предупредили о том, что отсутствие реакции НАТО на требования о гарантиях безопасности может стать причиной нового витка конфронтации.

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