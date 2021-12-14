Париж, 15 декабря, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Франция привержена суверенитету Украины и готова добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата, заявил французский президент Эммануэль Макрон 14 декабря в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон

Кроме того, он подтвердил поддержку ряда гуманитарных мер, в том числе по освобождению людей, открытию контрольно-пропускных пунктов, а также прекращению огня, о чем может быть объявлено по случаю празднования Нового года. Макрон попросил Путина оказать свое содействие в указанном вопросе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Владимир Путин в беседе с Эммануэлем Макроном заявил, что Запад осуществляет накачку Украины современным оружием, а это создает прямую угрозу безопасности РФ.

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