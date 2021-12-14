Тбилиси, 15 декабря, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Планируемый грузинскими законодателями запрет на телевизионную рекламу азартных игр лишит местные телекомпании значительной части доходов, сообщает 14 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Исполнительный директор «TV Пирвели» Нана Абурджанидзе заявила, что если законопроект об азартных игр будет принят, то телекомпания потеряет не менее 20% своей выручки.

По словам Абурджанидзе, законопроект обсуждается в парламенте такими темпами, что законодательный орган не располагает выводами компетентных лиц об ожидаемых результатах.

Грузинский рекламный рынок и без того хрупок, а в условиях этой «кипящей экономики» доходы сокращаются из года в год, считает Абурджанидзе. А в такой ситуации ускоренное принятие этого закона может нанести государственному бюджету многомиллиардный ущерб.

Напомним, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил игроманию национальным бедствием Грузии и анонсировал существенное ужесточение закона об азартных играх, включая запрет телевизионной рекламы онлайн-казино.