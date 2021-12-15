Москва, , 01:51 — REGNUM Не менее 69,4 млн жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 14 декабря на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом хотя бы одну дозу указанной вакцины в стране получили 75,8 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Татьяна Голикова объявила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России достиг 56,1%.

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