15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Германии о том, что она не считает возможным одобрение газопровода «Северный поток — 2».

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Германии, сопредседателя партии «Союз-90"/"Зелёные» Анналены Бербок о том, что она не считает возможным одобрение газопровода «Северный поток — 2» в нынешних условиях, поскольку такие проекты должны соответствовать европейскому энергетического законодательству, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в социальной сети Facebook.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Замела новая «метла», только вот похоже, что она только пыль и поднимает», — считает Виктор В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое заявление говорит о том, что немецкого чиновника совершенно не заботит благосостояние своего народа, ему очень важно отрабатывать антироссийскую повестку.

«Господи, когда они уже успокоятся и включат мозги? Им надо пережить зиму, чтобы понять, чем закончится их русофобская политика? А кто там в Европе тогда после этого останется?» — удивляется Николай Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что зима только началась и скоро Германию настигнут морозы, которые должны вразумить неадекватных немецких политиков.

«А зима еще только началась, морозы сибирские впереди. Чем будут греться? Они там вообще каким местом думают?» — задаётся вопросом Лидия И.

Часть людей полагает, что власти Германии своей русофобией проложат себе путь к полному краху.

«Когда строили, там было полное согласие и одобрение, а теперь, когда трубопровод готов, европейские страны не одобряют его запуск? Это какая-то шизофрения. Наверное, они ждут морозов и полного развала экономики Евросоюза. Трудно понять, кто там вредит всему этому, но одно ясно, вредят сами себе», — указывает Berkinbay B.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Olaf Kosinsky

Ряд пользователей указывает на то, что Германия ведёт очень наглую политику против России, а значит, наша страна имеет полное право ввести жёсткие санкции в отношении страны-агрессора.

«Если они не дадут запустить газопровод, то тогда следует вообще перекрыть все трубопроводы на Запад, наполнить дешёвым газом Россию, остатки — на глубокую переработку и торговать с перспективными рынками Юго-Восточной Азии. Всё равно Европа скоро будет никому не интересна!» — поделился своим мнением Сергей О.

Нашлись и те, кто убеждены, что для России нет ничего страшного в сложившейся ситуации, потому что в любом случае наша страна окажется в выигрыше, а Запад в проигрыше.

«Я думаю, что России не надо волноваться из-за этой трубы, она уже давно окупилась Газпрому высокими ценами на газ в Европе и новыми долгосрочными контактами с отдельными европейскими странами. А вот иностранцы, которые вложили свои деньги в этот проект, потеряют ну очень большие средства!» — отмечает Nikolai S.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

«Пусть фрау пока подуркует, тем более что от её мнения мало что зависит по данному вопросу, ведь там есть другие люди, которые решают такие вопросы. Да и Газпром эта ситуация вполне устраивает при нынешних ценах. Так что всё нормально. Парадоксально, но это именно так», — написал Николай А.

Напомним, 13 декабря министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зелёные» Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF о том, что не считает возможным одобрение газопровода «Северный поток — 2» в нынешних условиях, такие проекты должны соответствовать европейскому энергетического законодательству.