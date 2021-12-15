Вашингтон, 15 декабря 2021, 02:00 — REGNUM Отношение правительства в Белграде к Боснии и Герцеговине будет ключевым фактором для сотрудничества США и Сербии. Об этом заявил кандидат на должность посла США в Сербии Кристофер Хилл 14 декабря во время выступления перед Комитетом по внешней политике Сената США.

Карта Республики Сербской
Карта Республики Сербской
Pereslavtsev

«Прежде всего, очень важно, чтобы мы четко вели переговоры с правительством в Белграде и убедили их понять, что уровень наших усилий в БиГ и в регионе Западных Балкан весьма серьезен. Мы внимательно будем следить за тем, кто помогает, а кто не помогает чтобы события развивались в правильном направлении. БиГ — это ключевой вопрос для нашего сотрудничества с Сербией в будущем», — процитировало агентство «Бета» слова Хилла.

По его словам, ситуация в БиГ «более проблемная, чем раньше, так как руководство Республики Сербской предпринимает шаги по отделению правосудия и армии от институтов государства БиГ»,

«Президент Сербии Александр Вучич четко сказал, что не будет никаких изменений (в позиции Белграда) и что он абсолютно поддерживает продление работы этих институтов власти на уровне БиГ», — отметил американский дипломат.

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение об отмене согласия на формирование армии БиГ.