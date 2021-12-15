Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Отношение правительства в Белграде к Боснии и Герцеговине будет ключевым фактором для сотрудничества США и Сербии. Об этом заявил кандидат на должность посла США в Сербии Кристофер Хилл 14 декабря во время выступления перед Комитетом по внешней политике Сената США.

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«Прежде всего, очень важно, чтобы мы четко вели переговоры с правительством в Белграде и убедили их понять, что уровень наших усилий в БиГ и в регионе Западных Балкан весьма серьезен. Мы внимательно будем следить за тем, кто помогает, а кто не помогает чтобы события развивались в правильном направлении. БиГ — это ключевой вопрос для нашего сотрудничества с Сербией в будущем», — процитировало агентство «Бета» слова Хилла.

По его словам, ситуация в БиГ «более проблемная, чем раньше, так как руководство Республики Сербской предпринимает шаги по отделению правосудия и армии от институтов государства БиГ»,

«Президент Сербии Александр Вучич четко сказал, что не будет никаких изменений (в позиции Белграда) и что он абсолютно поддерживает продление работы этих институтов власти на уровне БиГ», — отметил американский дипломат.

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение об отмене согласия на формирование армии БиГ.