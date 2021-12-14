Кукута, Колумбия, 15 декабря, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Атака с применение взрывных устройств 14 декабря в аэропорту Кукуты (Колумбия) — это уже третье крупное нападение в городе за последний год. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Darina Куст коки

15 июня заминированный автомобиль протаранил автоколонну 30-й бригады Национальной армии Кукуты. В результате двух взрывов пострадало 44 человека. В атаке обвинили одну из группировок Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

25 июня в аэропорту Камило Даса в Кукуте был атакован вертолет, в котором находись президент Колумбии Иван Дуке, министр обороны Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос. Покушение провалилось, и ответственные за него члены FARC были схвачены.

Кукута является притягательным местом для различных преступных группировок благодаря своей близости к региону Катакумбо, в котором находится 19 тысяч гектаров нелегальных плантаций коки.

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