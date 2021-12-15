Нью-Йорк, США, , 01:31 — REGNUM Переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пошли в неверном направлении, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер 15 декабря в ходе выступления в Совете Безопасности организации.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры движутся в неверном направлении и не продвигаются достаточно быстро», — заявил он.

По словам де Ривьера, затягивание времени на переговорах может привести к той точке, когда наращивание ядерных возможностей Тегераном сделает СВПД бессмысленным. При этом он отметил, что пока прогресса в переговорах не наблюдается, несмотря на другое отношение Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Ирана, противоречащие положениям СВПД по иранской ядерной программе. Взамен Соединенные Штаты требуют, чтобы Тегеран вернулся к выполнению своих обязательств в рамках сделки.

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