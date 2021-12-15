Тбилиси, , 01:55 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан обвинила Россию в нагнетании ситуации на границе с Южной Осетии и призвала российские войска покинуть эту территорию, сообщает 14 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«То, что происходит вдоль административной границы, неприемлемо. Это давление и преследование должны прекратиться. Это прекратится немедленно, как только Россия выполнит свои обязательства по соглашению 2008 года о выводе воинских частей. Это очень простой шаг, который должна предпринять Россия. Это то, что все ожидают увидеть для того, чтобы положить конец преследованиям граждан Грузии. Будем надеяться, что Россия скоро выполнит свои обязательства, которые она взяла на себя в 2008 году», — сказала Дегнан.

Напомним, что грузинские власти обвинили российские силовые структуры в похищении 12 декабря на территории Южной Осетии грузинского гражданина Мамуки Чхиквадзе.