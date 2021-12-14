Москва, 15 декабря, 2021, 01:27 — ИА Регнум. В действиях американской стороны усматриваются признаки того, что она хотела бы развивать диалог с Россией, несмотря на серьёзные противоречия, заявил 14 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

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По словам российского министра, очевидным образом своё желание США продемонстрировали во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил также, что возникшую напряжённость в российско-американских отношениях нельзя сравнивать с холодной войной, поскольку «сейчас ситуация другая», и игроков на международной арене намного больше, чем во время противостояния двух сверхдержав во второй половине 20-го века.

В 2018 году Лавров сообщал, что отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в тот период были каналы коммуникации.