На Ямале из-за поломки SSJ-100 рейс задержали на восемь часов
Салехард, 15 декабря, 2021, 01:26 — ИА Регнум. На Ямале рейс Салехард — Тюмень из-за поломки воздушного судна Sukhoi Superjet 100 задержали на восемь часов. Об этом сообщает РБК.
Кроме того, на предоставленный резервный борт не поместились все пассажиры. Улетели 50 из 77 пассажиров.
Оставшимся 27 пассажирам пришлось ждать вылета восемь часов. Им предложили бесплатное питание и размещение в гостинице. Отмечается, что большинство отправилось о домам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Ямал» неоднократно высказывала недовольство техническим состоянием судов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). В отчёте авиакомпании за 2018 год говорилось, что половина парка Sukhoi Superjet-100 простаивает в ангарах по причине многочисленных дефектов воздушного судна и неудовлетворительной послепродажной поддержки со стороны производителя. Тогда летали 7−8 самолётов SSJ-100 из 15.