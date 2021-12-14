Салехард, 15 декабря, 2021, 01:26 — ИА Регнум. На Ямале рейс Салехард — Тюмень из-за поломки воздушного судна Sukhoi Superjet 100 задержали на восемь часов. Об этом сообщает РБК.

Katsuhiko Tokunaga/SuperJet Internationa Самолёт Sukhoi Superjet-100

Кроме того, на предоставленный резервный борт не поместились все пассажиры. Улетели 50 из 77 пассажиров.

Оставшимся 27 пассажирам пришлось ждать вылета восемь часов. Им предложили бесплатное питание и размещение в гостинице. Отмечается, что большинство отправилось о домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Ямал» неоднократно высказывала недовольство техническим состоянием судов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). В отчёте авиакомпании за 2018 год говорилось, что половина парка Sukhoi Superjet-100 простаивает в ангарах по причине многочисленных дефектов воздушного судна и неудовлетворительной послепродажной поддержки со стороны производителя. Тогда летали 7−8 самолётов SSJ-100 из 15.