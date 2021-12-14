Москва, 15 декабря, 2021, 01:25 — ИА Регнум. В московском транспорте стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет с 42 до 46 рублей со 2 января 2022 года. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Тройка» в московском метро

Повышение стоимости поездки на МЦД в зону «Пригород» вырастет на шесть рублей — с 50 до 56 рублей.

На один рубль подорожает разовая поездка на общественном транспорте — с 60 до 61 рубля. Останутся без изменения годовые безлимитные «Тройки». В пределах Москвы — 19,5 тыс. рублей, с зоной «Пригород» для МЦД — 24 450 рублей. Цена безлимитных поездок на более коротки периоды будет увеличена. Например, суточный тариф изменится на 25 рублей — с 240 до 265 рублей.

Лимитированная 60 поездками «Тройка» вырастет в цене с 2070 рублей до 2400 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 декабря в Москвы вырастут тарифы на парковку автомобилей. Максимальная стоимость одного часа составит 450 рублей.