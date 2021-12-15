Белград, , 01:53 — REGNUM Ситуация в регионе Западных Балкан вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил посол России в Сербии Сербии Александр Боцан-Харченко 14 декабря во время онлайн-лекции «Российско-сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах».

Александр Боцан-Харченко Ruserbia.com

«Ситуация на Балканах сейчас выглядит плохо и вызывает беспокойство у России из-за ситуации в БиГ,‑ и такой напряженности, отказа от всех соглашений и принципов сотрудничества, чего мы никогда не замечали с 1996 года», — процитировало слова Боцан-Харченко новостное агентство «Танюг».

Касаясь косовского урегулирования, дипломат отметил, что лично он настаивает на том, чтобы Евросоюз оказал давление на Приштину и заставил ее выполнить обязательства в рамках Брюссельского соглашения, особенно по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.

«Мы считаем, что эскалация существует, международное присутствие в Косове должно активизироваться, должны соблюдаться соглашения и принципы, принятые организациями ООН, как и все остальные», — заявил посол.

По его словам, увязывание создания ССМ с окончательным урегулированием статуса Косово, то есть признанием, — это «глупость, которая невозможна и вредна».

Напомним, что Брюссельское соглашение между Белградом и Приштиной было подписано в 2013 году. В соответствии с этим документом, сербы, проживающие в крае, должны были объединиться в орган самоуправления под названием Сообщество сербских муниципалитетов.