Тбилиси, , 01:47 — REGNUM Посол США Келли Дегнан в очередной раз обвинила Россию во всех бедах Грузии, сообщает 14 декабря грузинский телеканал «Формула».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дегнан, выступая перед журналистами, дала свою оценку недавней речи президента Грузии Саломе Зурабишвили. Посол поддержала инициативы Зурабишвили, направленные на диалог и уменьшение поляризации в грузинском обществе.

Дегнан отметила чрезвычайную важность того, чтобы избранные народом лидеры немедленно начали работать в парламенте в интересах грузинского народа.

«Сегодняшняя политическая ситуация препятствует прогрессу и развитию Грузии. И это выгодно только одной России», — заявила посол.

Напомним, что 10 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе онлайн-выступления на американском «Саммите за демократию» призвала искоренить поляризацию в грузинском обществе.