Тбилиси, 15 декабря, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Посол США Келли Дегнан в очередной раз обвинила Россию во всех бедах Грузии, сообщает 14 декабря грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Дегнан, выступая перед журналистами, дала свою оценку недавней речи президента Грузии Саломе Зурабишвили. Посол поддержала инициативы Зурабишвили, направленные на диалог и уменьшение поляризации в грузинском обществе.

Дегнан отметила чрезвычайную важность того, чтобы избранные народом лидеры немедленно начали работать в парламенте в интересах грузинского народа.

«Сегодняшняя политическая ситуация препятствует прогрессу и развитию Грузии. И это выгодно только одной России», — заявила посол.

Напомним, что 10 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе онлайн-выступления на американском «Саммите за демократию» призвала искоренить поляризацию в грузинском обществе.