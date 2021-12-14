Сана, 15 декабря, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли от ранений шальными пулями при стрельбе в столице Йемена Сане после футбольного матча, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Dan Житель Йемена

Сообщается, что группа болельщиков решила отметить победу местной молодежной футбольной команды над соперниками из Саудовской Аравии. Они открыли стрельбу в воздух, чтобы отпраздновать победу. В результате стрельбы в городе от шальных пуль погибли пятеро человек, еще 124 человека получили ранения.

Местные власти назвали произошедшее «непредсказуемыми действиями». При этом они призвали жителей города выражать свою радость более безопасными способами и воздержаться от стрельбы.