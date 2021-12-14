Москва, 15 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. С 24 декабря в Москве изменятся тарифы на парковку автомобилей на 14% улиц. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Платная парковка

«На 14% улиц, где при минимальном количестве жилых домов сосредоточено множество мест притяжения автомобилистов — рестораны, торговые и бизнес-центры, городские достопримечательности, — парковки заполнены на 95−100%. С 24 декабря там будут скорректированы тарифы», — объяснили в департаменте.

При этом на 29 улицах тарифы будут снижены. Исследования показали, что парковочные места там заполняются не полностью, поэтому власти хотят перенаправить туда часть трафика.

На 53 улицах с наиболее загруженными парковками в дневное время стоимость парковки автомобиля составит 450 рублей за один час.