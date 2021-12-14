Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Американская сторона готова полностью снять санкции с Ирана, которые противоречат обязательствам США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявила 14 декабря постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

По её словам, ранее о такой готовности сообщал президент США Джо Байден.

«Президент Байден дал четко понять — он готов вернуться к соблюдению Штатами (своих обязательств — ред.), если Иран сделает то же самое, — сказала Томас-Гринфилд. — Мы полностью готовы снять санкции, несоответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегации из стран-участниц иранской ядерной сделки 2015 года, а именно Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии и России, проводят экспертные дискуссии в столице Австрии, чтобы достичь соглашения об отмене санкций США против иранских физических и юридических лиц.

Встречи проходят для восстановления СВПД и возвращения в него США, которые в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году.