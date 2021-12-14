Надым, Ямало-Ненецкий АО, 15 декабря, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Жители ямальского города Надыма жалуются на ржавую водопроводную воду. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Trubanet.ru Ржавая вода

Надымской городской прокуратурой организована проверка сигнала.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные жалобы поступали от жителей Сургута (ХМАО). Специалисты выяснили, что ржавая вода появилась в домах сургутян в связи с перемерзанием магистрального водовода.