15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили рост цен за газ в Европе до $1300.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость фьючерсов на газ в Европе по индексу голландского TTF превысила $1300, что оказалось на 7,5% выше расчётной цены прошлого дня, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои мысли по этому поводу 15 декабря в социальной сети Facebook.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даёшь газ для Украины по $2000! Браво, Газпром! Пусть они едят больше гороха, и будет им газ», — пишет Axel F.

Многие пользователи пришли к выводу, что виною всему стало неадекватное поведение правительства Германии, которое сначала активно строило газопровод «Северный поток — 2», а теперь всеми силами пытается остановить его сертификацию.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Правительство Германии будет бороться с «Северным потоком — 2» до последнего жителя страны?» — задаётся вопросом Константин Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа сама виновата в сложившемся положении дел, а ведь можно было просто договориться с Российской Федерацией, которая в любом бы случае помогла.

«Россия не обязана снабжать евроварваров бесплатными ресурсами! Немцам труба в связи с их новейшей зеленой повесткой, которая не позволяет запустить уже построенный газопровод «Северный поток — 2». Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Россия не будет костьми ложиться ради сохранения благосостояния бюргеров», — написал Максим М.

Часть людей полагает, что европейские граждане проявляют невиданное спокойствие перед угрозой наступления холодной зимы без газа.

Холод Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Интересно, куда смотрят народы европейских стран, на которых упало бремя возросших цен на газ? Это же им из кармана придётся выкладывать в десять раз больше денег, чем раньше. Или они решат сэкономить, помёрзнуть? Их дело, конечно, но удивляет бесхребетность европейского общества, которое ест только то, что дают», — пишет Наталия Б.

Ряд пользователей указывает на то, что сами европейцы устроили такой цирк с ценами, чтобы побольше заработать. В таких безвыходных условиях многие страны будут готовы втридорога заплатить за газ, лишь бы не замёрзнуть этой зимой.

«Инвестиционные компании ЕС, которые вложили средства в «Северный поток — 2», отбивают свои евро. Им политика до одного места. А старт будет подачи газа по «Северному потоку — 2» только тогда, когда морозы начнут крепчать. Природа, она тоже вне политики», — считает Анатолий Р.

«Прелестно. «Северный поток — 2» ещё не начал работать, а уже окупился. И ещё, чтобы дважды не вставать, почему это американские и катарский газовозы не спешат на помощь Европе? Неужели не хотят дешевле продать свой газ бедствующим союзникам?!» — интересуется Александр З.

Нашлись и те, кто убеждены, что европейские финансовые круги загоняют Европу в экономический тупик, потому что такой безудержный рост цен на газ приведёт к тому, что голубое топливо просто не найдёт своего покупателя.

Баланс газа в европейских газовых хранилищах Naftogaz-europe.com

«Фьючерс — это рыночный инструмент. Никто за эти деньги реальный газ не купит — идиотов нет», — поделился своим мнением Mikhail M.

Напомним, 13 декабря стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость фьючерсов на газ в Европе по индексу голландского TTF превысила $1300, что оказалось на 7,5% выше расчётной цены прошлого дня.