Москва, , 01:45 — REGNUM Остаются неясными правовые основания референдума, о которм объявил президент Украины. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Владимир Зеленский Facebook.com/zelenskiy95

«Для меня остаётся совершенно неясным, на каком правовом основании Владимир Зеленский собирается проводить референдум», — заявил эксперт.

«Чтобы провести всеукраинский референдум, требуется инициатива от народа — нужно заручиться поддержкой не менее трёх миллионов человек, причём в двух третях регионов Украины и не менее ста тысяч подписей в каждом регионе», — пояснил эксперт.

«Что, Зеленский уже успел собрать все эти подписи? Не думаю», — констатировал Безпалько.

«Никакой подготовки общественного мнения, петиций, кампаний информационного и медийного характера на тему референдума не проводилось», — заключил политолог.

Напомним, что в эфире телеканала «1+1» президент Украины объявил о намерении провести референдум по Донбассу.