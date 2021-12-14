Эксперт: никаких правовых оснований для референдума у Зеленского нет
Москва, 15 декабря, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Остаются неясными правовые основания референдума, о котором объявил президент Украины. Об этом 15 декабря заявил корреспондентуИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько.
«Для меня остаётся совершенно неясным, на каком правовом основании Владимир Зеленский собирается проводить референдум», — заявил эксперт.
«Чтобы провести всеукраинский референдум, требуется инициатива от народа — нужно заручиться поддержкой не менее трёх миллионов человек, причём в двух третях регионов Украины, и не менее ста тысяч подписей в каждом регионе», — пояснил эксперт.
«Что, Зеленский уже успел собрать все эти подписи? Не думаю», — констатировал Безпалько.
«Никакой подготовки общественного мнения, петиций, кампаний информационного и медийного характера на тему референдума не проводилось», — заключил политолог.
Напомним, что в эфире телеканала «1+1» президент Украины объявил о намерении провести референдум по Донбассу.