Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Два миротворца ООН пострадали в результате взрыва в Мали 14 декабря, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Un.org Войска ООН в Мали

Пострадавшие госпитализированы. Дюжаррик не стал уточнить информацию о состоянии раненных. Они получили ранения из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Кроме того, представитель генсека отметил, что 13 декабря в Мали таким же образом подорвался другой конвой миссии ООН. В рамках второго инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в районе города Бандиагара в центральной части Мали боевики подорвали автомобиль ООН. Погибли семеро миротворцев и еще трое получили серьезные ранения.