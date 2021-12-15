Любляна, , 00:47 — REGNUM Первые четыре случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Словении. Об этом заявил глава лаборатории диагностики вирусных инфекций страны Мирослав Петровец в комментарии Словенскому агентству печати.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы с полной уверенностью пришли к выводу, что речь идет о штамме «омикрон», который уже довольно широко распространен в Европе», — заявил он.

По словам Петровца, пока заражения новым штаммом коронавируса подтверждено у четырех человек. У них брали тесты в период с 29 ноября по 6 декабря. Отмечается, что все инфицированные выявлены в центральном регионе Словении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в Алжире. Зараженным оказался прибывший 10 декабря на территорию страны иностранец.