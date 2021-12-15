Вашингтон, , 00:46 — REGNUM «США осуждают сегодняшние политически мотивированные обвинительные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу, а также журналисту «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Игорю Лосику и другим лицам в ходе судебного разбирательства, которое не соответствует нормам права», — заявил 14 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Инфоповод: Белорусского блогера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Глава дипломатии США призвал немедленно освободить всех белорусских политзаключённых, включая осужденных 14 декабря по «делу Тихановского» шестерых граждан Белоруссии, приговорённых на длительные сроки лишения свободы (от 14 до 18 лет) с конфискацией.

Читайте аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии

Всего в постсоветской республике более 900 политзаключённых, однако официальной Минск отрицает наличие даже одного — об этом неоднократно заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей и несменяемый (с 1994 года) руководитель республики Александр Лукашенко, которого в США и многих других странах не считают законным и легитимным президентом.

Также читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Госсекретарь США считает, что ни осужденные, ни в целом белорусский народ «не заслужили таких жестоких репрессий», которые стали «доказательством игнорирования режимом международных обязательств, а также прав человека и основных свобод белорусов». Блинкен от лица официального Вашингтона снова призвал Минск «покончить с подавлением гражданского общества, независимых СМИ, оппозиционеров, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов», а также провести «свободные и справедливые выборы в соответствии с международными обязательствами».

Читайте экспертные комментарии сюжета: Выборы президента Белоруссии

Напомним, негативно отреагировали на вынесенный 14 декабря в Белоруссии приговор по «делу Тихановского» в МИД ФРГ, других странах Евросоюза и во внешнеполитическом ведомстве ЕС. Европейские политики при этом заявили о готовности добиваться ещё больших ограничительных мер для «режима Лукашенко».

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии