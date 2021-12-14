Вашингтон, 15 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. «США осуждают сегодняшние политически мотивированные обвинительные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу, а также журналисту «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)Игорю Лосику и другим лицам в ходе судебного разбирательства, которое не соответствует нормам права», — заявил 14 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Инфоповод:Белорусского блогера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Глава дипломатии США призвал немедленно освободить всех белорусских политзаключённых, включая осужденных 14 декабря по «делу Тихановского» шестерых граждан Белоруссии, приговорённых к длительным срокам лишения свободы (от 14 до 18 лет) с конфискацией.

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Всего в постсоветской республике более 900 политзаключённых, однако официально Минск отрицает наличие даже одного — об этом неоднократно заявляли глава МИД Белоруссии Владимир Макей и несменяемый (с 1994 года) руководитель республики Александр Лукашенко, которого в США и многих других странах не считают законным и легитимным президентом.

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Госсекретарь США считает, что ни осужденные, ни в целом белорусский народ «не заслужили таких жестоких репрессий», которые стали «доказательством игнорирования режимом международных обязательств, а также прав человека и основных свобод белорусов». Блинкен от лица официального Вашингтона снова призвал Минск «покончить с подавлением гражданского общества, независимых СМИ, оппозиционеров, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов», а также провести «свободные и справедливые выборы в соответствии с международными обязательствами».

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Напомним, негативно отреагировали на вынесенный 14 декабря в Белоруссии приговор по «делу Тихановского» в МИД ФРГ, других странах Евросоюза и во внешнеполитическом ведомстве ЕС. Европейские политики при этом заявили о готовности добиваться ещё больших ограничительных мер для «режима Лукашенко».

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