Москва, , 00:41 — REGNUM Сообщение о минировании более 20 воздушных судов поступило в московский международный аэропорт «Шереметьево». Об этом 14 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Анонимное сообщение о минировании 21 самолёта поступило на электронную почту воздушной гавани. Меры безопасности в аэропорту усилены, территория обследуется специалистами-кинологами.

Эвакуация в аэропорту не проводится, работа продолжается в штатном режиме. На место дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном сообщении о якобы заложенном взрывном устройстве в здании аэропорта Челябинска.

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